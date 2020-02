L’Abbatiale de Bellelay prête à rayonner malgré la réorganisation

La Fondation de l’Abbatiale de Bellelay (FABB) n’a pas peur des défis. Elle l’a fait savoir vendredi matin lors d’une conférence de presse en affichant ses ambitions. L’organe chargé de faire vivre culturellement le lieu a présenté son programme pour 2020. Comme décidé après médiation, c’est la musique qui aura la priorité cette année. En 2021, par contre, avantage aux Arts visuels.





Trouver un nouveau public

Le programme musical concocté est un savant mélange entre traditions et nouveautés. À côté des concerts d’orgue, « Les battements d’ailes » dont est responsable Julien Annoni proposeront plusieurs artistes. La première date est prévue le 30 mai avec André Manoukian et sa musique arménienne. Auparavant, la Fondation s’invitera également à la Fête de la Tête de Moine en y proposant le 2 mai plusieurs concerts et animations. Une variété et qualité qui préfigurent des ambitions malgré une réorganisation encore en cours comme l’explique le président du conseil de Fondation Pierre-Yves Moeschler :