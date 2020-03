Le groupe BNJ rachète Radio Swiss Pop

La SSR avait annoncé en 2018 être ouverte à la cession de Swiss Pop, Swiss Jazz et Swiss Classic. BNJ Suisse s’engage à poursuivre l’exploitation de Radio Swiss Pop aux conditions actuelles. Le programme diffusera ainsi toujours plus de 50% de musique suisse sans animation. Quatre minutes de publicité au maximum par heure seront diffusées. Radio Swiss Pop continuera d'être disponible via le réseau DAB+ sur l’ensemble du territoire suisse. Au quotidien, le programme touche près de 800'000 auditeurs.

Pierre Steulet, administrateur délégué du groupe BNJ, explique les raisons de cette reprise :