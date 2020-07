Bienne : le CAJ et les locataires du X-Project se donnent la main

« EnsembleFORT / GemeinsamSTARK » ; c’est le nom de la communauté d’intérêts formée par le Centre Autonome de Jeunesse (CAJ) et le X-Project, et présenté vendredi. Le X-Project est censé déménager. Les locaux ont été proposés par la Ville de Bienne à titre provisoire aux différents collectifs du CAJ pendant la durée des travaux de la Coupole. C’est ainsi que les deux organisations ont décidé d’unir leurs forces.





Deux bâtiments pour le X-Project

Actuellement à la rue d’Aarberg 72 derrière la gare de Bienne depuis 2002, le X-Project abrite plus de 30 projets avec 300 locataires sur une surface de 2’900m2 et est visité chaque semaine par plus de 450 utilisateurs. L'offre comprend des projets sportifs, artistiques, graphiques, musicaux et socioculturels pour tous les groupes d'âge.

Bien que tous les locaux soient répertoriés comme étant loués, l'équipe d'exploitation reçoit des demandes hebdomadaires pour des locations, et des résidences.

En 2015, il a été décidé que le X-Project déménagerait au chemin de la Course 62, à Mâche. Le déménagement doit finalement avoir lieu en octobre 2020. Les locataires du centre de jeunesse demandent aujourd’hui de pouvoir disposer des deux bâtiments, afin d’étendre leurs activités, tout en restant au centre-ville.







Besoin d’espace au CAJ

La rénovation de la Coupole, prévue depuis des années, est imminente. Mais la salle est utilisée par de nombreux collectifs, dont l’école de cirque Zirkologik, ou encore le Sleep-in. Le CAJ a donc besoin d’une solution temporaire pour les utilisateurs pendant la durée des travaux. Les membres exigent aussi la sauvegarde de la Villa Fantasie. En effet, après rénovation, il manquera 100m2 à la Coupole, dont le CAJ pourrait disposer dans cette bâtisse historique, située à proximité. La Villa Fantasie abrite plusieurs associations en lien avec le CAJ, dont une école autonome.

Tant la rénovation de la Coupole, que le déménagement du X-Project sont des dossiers connus depuis plusieurs années. Pourquoi ces revendications seulement maintenant ? La réponse de Denis, l’un des locataires du X-Project :