La Coupole cohabite désormais avec un hôtel de luxe à Bienne

A Bienne, une cohabitation délicate vient de démarrer. L’hôtel 4 étoiles Marriott vient d’ouvrir ses portes à deux pas de la Coupole. La clientèle de l’hôtel, des hommes et femmes d’affaires en visite dans la région et les noctambules de la Coupole devront cohabiter. Pour le Centre autonome de jeunesse, la crainte principale est de recevoir des plaintes pour tapage nocturne. Mais le dialogue est bien installé entre les deux acteurs, et des adaptations ont été faites. « Les fenêtres de l’hôtel sont insonorisées, exactement comme celles des hôtels à côté d’un aéroport », explique Christian Michel, directeur de l’entreprise Sophos Hotels.