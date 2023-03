La Coupole à Bienne pourra bien rouvrir en automne

Le Conseil municipal de Bienne a libéré le dernier versement partiel destiné à rénover et à agrandir la Coupole, salle de concerts incontournable de la culture alternative depuis plus de 50 ans. Concerts et autres événements pourront reprendre comme prévu dès l'automne.

L'exécutif biennois a libéré 583'200 francs, qui constituent la dernière tranche du crédit de 2,8 millions de francs octroyé par le Conseil de ville en 2011, écrit mercredi la Chancellerie municipale.

En dehors de la contribution de la Ville, le financement manquant pour réaliser la rénovation devisée à 4,5 millions de francs est assuré par le Centre autonome de jeunesse (CAJ) au moyen de diverses actions, de manifestations de solidarité et de contributions de différentes institutions.

Le CAJ a vu le jour en 1975, ce qui en fait le plus ancien de Suisse. Chaque année, il organise entre 120 et 150 événements culturels qui attirent près de 70'000 personnes de toute la Suisse. Le bâtiment annexe de la Coupole a connu une utilisation intensive depuis sa création en 1995 et nécessitait de gros travaux de rénovation. Il a donc été décidé de le remplacer par un nouveau bâtiment, plus grand.





Moins d'émissions sonores

Outre de meilleures conditions pour les manifestations, la disposition des locaux plus judicieuse et les outils techniques plus modernes permettront de réduire les émissions sonores. Ce point litigieux a été clarifié avec le voisinage en 2019.

L'existence de la Coupole n'a jamais été contestée que ce soit par la population ou par les autorités communales. Et contrairement à la Reitschule à Berne, il n'y a pour ainsi dire jamais eu de problèmes avec la police. /ats-jad