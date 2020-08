Un Neuchâtelois au service de la Swisscoy au Kosovo

En attendant le départ, Rafael Magalhaes Soares suit une formation à Stans, dans le canton de Nidwald. Au menu : le maniement des véhicules militaires et des armes, ainsi que des cours de premiers secours, le tout dans le respect des mesures sanitaires liées au coronavirus. Rafael Magalhaes Soares se réjouit de devenir « les yeux et les oreilles de l’OTAN » au Kosovo et d’apporter sa pierre à l’édifice dans la quête de stabilité du pays. /sbe