La Fête de la Tête de Moine renonce encore

Il n'y aura pas de Fête de la Tête de Moine à Bellelay l'année prochaine. Le comité a décidé de reporter d'une année supplémentaire sa manifestation, qui était déjà tombée à l'eau en mai dernier. Dans un communiqué publié jeudi, il explique sa décision par les incertitudes liées aux mesures sanitaires et à l'évolution de la pandémie. Un événement interne et non public sera tout de même organisé en 2021. Il sera lié aux vingt ans d'enregistrement en AOP. Le site de la Maison de la Tête de Moine accueillera également une exposition de statues de foin géantes dans la mesure des possibilités sanitaires.



La prochaine Fête de la Tête de Moine aura donc lieu du 29 avril au 1er mai 2022. Les billets achetés pour l'édition 2020 restent valables tout comme une partie de la programmation - notamment la participation de l'humoriste Thomas Wiesel. Une demande de remboursement peut aussi être formulée. /comm-oza