Une Fête de la Tête de Moine très AOP et féminisée

Au programme de cette 6e édition de la Fête de la Tête de Moine, on retrouvera un apéro « afterwork » de 17h à 20h30 le vendredi qui sera suivi par une soirée d’humour avec le spectacle de Charles Nouveau. La cérémonie officielle se tiendra le samedi, tout comme le Concours de la meilleure Tête de Moine Classic et Réserve. Et la nouveauté cette année est qu’un prix sera également décerné au meilleur fromage BIO. Le public sera à nouveau seul jury pour cette compétition. Par contre, il sera accompagné d’experts pour le concours international qui jugera le plus beau plateau de fromages. Le traditionnel brunch composé de produits régionaux se tiendra à nouveau le dimanche. Retrouvez le programme complet ici. /lyg