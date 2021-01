Premiers vaccins dans le Jura bernois

C’est parti pour la vaccination contre le Covid-19 dans le canton de Berne. Les premières injections ont été administrées dans cinq centres bernois, dont Tavannes. Celui-ci a été aménagé dans les anciens locaux de l’orientation professionnelle, entre temps transformés en centre de dépistage.







Yvette la première

Lundi matin, la toute première personne à recevoir la piqûre à Tavannes s’appelle Yvette Arnaud, 96 ans. Elle habite en région bernoise, et a accepté de passer devant les micros et les caméras lors de l’administration de son vaccin. « Je me réjouis de retourner au restaurant dès que ce sera possible, et de revoir mes petits-enfants », a-t-elle déclaré au micro d’RJB. Elle devra revenir dans quatre semaines pour la deuxième dose. Anecdote intéressante : en 1948, Yvette Arnaud a publié une thèse intitulée « Lutte contre les maladies contagieuses et libertés individuelles ». La boucle est bouclée avec ce vaccin.