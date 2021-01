Covid-19 et déchets : le point en 2020

Le directeur de Vadec reste toutefois prudent quant à l’interprétation de ces chiffres puisque plusieurs facteurs peuvent les influencer selon lui.





L'année du débarras



L’analyse est plus tranchée du côté de l’entreprise Déchetterie à Domicile, active notamment dans le canton de Neuchâtel et dans le Jura bernois. Elle organise de grands débarras, sur demande ou par abonnement. Et le Covid-19 a eu un impact énorme selon le directeur Joël Ott, qui explique que plus de 500 débarras ont été organisés partout en Suisse romande l'an dernier. L'entreprise a connu une croissance qu'elle juge exceptionnelle :