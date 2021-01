Changement à la présidence des BKW

Roger Baillod devrait succéder à Urs Gasche comme président du conseil d'administration de BKW. Sa candidature sera proposée aux actionnaires lors de l'assemblée générale du groupe bernois le 7 mai. Président sortant, Urs Gasche aura passé 20 ans au sein de l'organe de surveillance de la société. Il en avait été nommé président en 2010, a précisé BKW mercredi soir dans un communiqué.



Roger Baillod siège quant à lui depuis 2013 au conseil d'administration du groupe énergétique. Il a été directeur financier du groupe industriel Bucher Industries pendant plus de 20 ans et administrateur de la Fédération des coopératives Migros pendant 12 ans. Le probable futur président siège également dans les conseils d'administration de Rieter et Klingelnberg. /ATS