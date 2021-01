Record de production des énergies renouvelables

Année record pour la production des énergies renouvelables locales. Le fournisseur d’électricité BKW annonce ce mercredi que 127 gigawattheures (GWh) ont été produits en 2020 par la zone Swiss Energypark abritant la centrale éolienne JUVENT, la centrale solaire de Mont-Soleil et la centrale hydraulique de la Goule.

Initié en 2016 par BKW et les cantons de Berne et du Jura, le Swiss Energypark a produit en 2020 du courant d’origine renouvelable pour environ 28'200 ménages. La région à elle seule a donc couvert 86% de ses besoins avec des énergies renouvelables locales et durables, un taux unique en Suisse.

Ce sont les productions solaires et éoliennes qui ont particulièrement rapporté. Par exemple la centrale éolienne JUVENT, qui regroupe 16 turbines entre le Mont-Soleil et le Mont-Crosin, a produit près de 85 GWh. Jamais la force du vent n’avait permis de produire autant sur un site en Suisse.

Paradoxalement, ce record n’a pas augmenté le degré d’autonomie. L’explication est simple : la consommation a augmenté, car la zone de desserte est passée de 17'000 à 21'000 habitants. /lyg