BKW Infra acquiert le groupe Duvoisin-Groux

BKW Infra Services annonce mardi la reprise du groupe Duvoisin-Groux et se renforce de la sorte sur les marchés de l'énergie, des transports et des télécommunications en Suisse romande. Le groupe bernois se lance aussi sur le marché de l'infrastructure ferroviaire.

Le communiqué ne livre aucune information sur les modalités financières de cette opération. Présent à Bussigny, dans le canton de Vaud, et à Sion, Duvoisin-Groux est une entreprise notamment spécialisée dans les réseaux électriques et télécoms qui a été créée en 1947 et qui emploie 200 collaborateurs.

Le président de la société bernoise Werner Sturm voit en l’arrivée du groupe Duvoisin-Groux « un complément idéal » aux activités de BKW Infra Services. /ats-nmy