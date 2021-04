Numéro commun et unique pour la psychiatrie

L’Hôpital du Jura bernois et le Centre psychiatrique Münsingen SA s’associent pour se mettre au service de la population. L’HJB et le CPM ont annoncé jeudi qu’ils exploiteront ensemble un numéro de téléphone commun et unique pour la prise en charge des urgences psychiatriques pour Bienne et sa région. A partir du lundi 3 mai 2021, le numéro 0848 000 660 sera atteignable.





Un manque pour la région biennoise

L'absence de numéro d'urgence pour le tri des urgences psychiatriques a été identifiée comme une lacune dans les soins psychiatriques à la population lorsqu’un groupe de travail a examiné la situation en 2018. Pour répondre à ce manque, les deux institutions ont uni leurs forces pour proposer ce nouveau service pour la population de Bienne et sa périphérie. Ce nouveau service sera accessible aux personnes en détresse, aux proches et aux médecins référents 24 heures sur 24, 365 jours par an. Des spécialistes qualifiés en santé mentale traiteront les appels téléphoniques en les orientant en fonction de l’urgence et des besoins. Les autres services du Pôle santé mentale dont le centre ambulatoire du « Pont du Moulin 14 » et la clinique externe CPM « Psychiatrie Bienne » du Centre hospitalier de Bienne restent atteignables les jours ouvrables durant les heures de bureau aux numéros de téléphone habituels. /comm-lyg