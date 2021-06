Pollution de la Suze : affaire classée

La procédure pénale concernant la pollution de la Suze à Villeret est close. L’affaire a été classée par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland à la suite de la réparation intégrale du dommage, selon le communiqué reçu ce mercredi. Pour rappel, en juillet 2019, les eaux de la Suze à Villeret avaient été polluées, ce qui avait entrainé la mort d’environ 3'000 poissons. Mercredi matin, le ministère public a informé que la procédure pénale était close : l’instruction a permis de déterminer que, selon toute vraisemblance, les cause de cette pollution proviennent de travaux de nettoyage au sein d’une entreprise. Mais après constatations sur les lieux, les installations de cette dernière répondaient aux normes. La négligence est intervenue dans le cadre du nettoyage final. Cependant, la procédure a été classée car l’entreprise a pris immédiatement les mesures nécessaires pour éviter qu’une telle situation se reproduise et a pris à sa charge les frais liés au repeuplement des poissons et à la procédure. Le Ministère public régional Jura bernois-Seeland précise que cette décision de classer l’affaire a été prise en accord avec les autres parties, en particulier l’inspection cantonale de la pêche. /lyg