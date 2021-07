Nouvelle progression des audiences

Le nombre d’auditeurs a sensiblement progressé pour les radios du groupe BNJ lors du premier semestre 2021 en comparaison annuelle. Près de 131'000 auditeurs écoutent quotidiennement RFJ, RJB ou RTN. C’est 2'000 de plus que lors du même semestre 2020. En Suisse romande, parmi les radios régionales privées, seule la chaîne lausannoise LFM parvient à attirer plus d’auditeurs (145'000). RTS La Première réunit près de 460'000 auditeurs au quotidien. La chaîne publique a perdu 19'000 auditeurs en comparaison annuelle. Au sein du groupe BNJ, la durée d’écoute moyenne dépasse 60 minutes. C’est la plus longue écoute parmi les radios régionales romandes. Des chiffres qui ressortent des données d’audience collectées pendant le premier semestre 2021 sur mandat de Mediapulse.

Grrif, la petite sœur des radios BNJ, voit quant à elle son audience progresser pour passer à plus de 29'000 auditeurs, soit 3'000 de plus par rapport à l’an dernier.

Dans son rapport, la fondation note également qu’au plan national, la radio a atteint quotidiennement plus des trois quarts de la population résidante de plus de 15 ans au premier semestre de cette année. La télévision touche elle deux bons tiers de cette même population. Chaque adulte a ainsi passé 232 minutes par jour en moyenne à écouter la radio ou à regarder la télévision. /comm-aju