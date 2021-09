BKW a presque doublé son bénéfice net au premier semestre

L'énergéticien BKW a quasiment doublé son bénéfice net au premier semestre par rapport à la même période un an plus tôt. Il a bondi de 86% à 209 millions de francs, notamment grâce aux bons rendements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets nucléaires, a précisé la société bernoise mercredi.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a enflé de 3% à 225 millions de francs, dans la fourchette des attentes des analystes consultés par AWP. Dans le seul segment des prestations, il s'est même inscrit en hausse de 59%. Dans les Réseaux, l'Ebit a progressé de 11%. Dans les activités Énergie, il a diminué, la hausse des prix et des volumes n'ayant pas pu compenser entièrement le « résultat record du négoce de l'an dernier », précise le communiqué.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 1,66 milliard de francs, surpassant les prévisions des analystes. Ses trois domaines d'activité ont « tous contribué » à la croissance, en particulier les domaines Énergie et Prestations, à raison de 9% chacun, et dans une moindre mesure les Réseaux, en légère croissance.





Les flux de liquidités se sont élevés à 266 millions.

L'énergéticien a confirmé ses prévisions concernant l'Ebit, attendu entre 420 et 440 millions cette année. La suite de sa stratégie de croissance sera présentée à la fin de l'automne, lors d'une journée des investisseurs. ATS-gtr