Festi’neuch dévoile ses premières têtes d’affiche

Retour de Justice

Quinze ans après avoir foulé les planches des Jeunes-Rives, le duo mythique de la musique électronique Justice sera de retour à Festi’neuch pour le samedi soir. Polo & Pan assurera toujours le côté electro de la soirée avec un côté plus pop teinté d’exotisme. Les artistes seront accompagnés du marseillais SCH qui défendra son nouvel album JVLIVS II. La langue française sera à l’honneur la soirée de dimanche. Les Jeunes-Rives accueilleront le slammeur Grand corps malade, Gaël Faye et Suzane et l’autrice-compositrice Suzane.

Festi’neuch précise encore que les tarifs de son édition 2022 restent inchangés. La billetterie est ouverte sur le site du festival. Pour rappel, le Festi'neuch avait été annulé en 2020 et avait organisé une édition restreinte, « Le Phare », en 2021. /comm-gtr