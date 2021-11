La formation professionnelle au cœur des discussions entre les comités régionaux

Les comités des deux régions seeland.biel/bienne et Jura bernois.Bienne accordent leurs violons. Ils se sont rencontrés le 3 novembre à Bienne pour un échange à l’occasion d’une deuxième réunion après celle de 2019, selon un communiqué commun transmis jeudi. Les discussions ont porté sur le développement futur de la formation professionnelle dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois. Les deux comités soutiennent la décentralisation de la formation professionnelle prévue par le canton de Berne et se sont mis d'accord sur des exigences communes pour la mise en œuvre. Les points essentiels sont la prise en compte des branches fortement ancrées dans la région et la garantie de filières de formation bilingues. Les deux comités ont aussi confirmé leur volonté de poursuivre et d'approfondir la collaboration entre les écoles professionnelles, les associations économiques et la politique en faveur de la formation professionnelle dans la région.

Il a également été question des nouveaux instruments de gestion des deux régions avec les objectifs, les champs d'activités et les priorités de travail des quatre prochaines années. L'instrument de gestion de Jura bernois.Bienne a été adopté par l'assemblée générale le 28 octobre. Celui de seeland.biel/bienne sera soumis pour décision à l'assemblée générale du 9 décembre.

Concernant le thème du développement régional, la « Fondation pour le rayonnement du Jura bernois » et le projet de rénovation et d'utilisation future de la Couronne à Sonceboz ont été présentés. /comm-emu