Rendre le site de Bellelay plus accessible

Améliorer l’accessibilité du site de Bellelay. C’est l’objectif du projet de mobilité de la Conférence régionale des transports Bienne – Seeland – Jura bernois (CRT 1). Elle a mis en consultation ce nouveau concept depuis quelques jours et jusqu’au 20 octobre. Ce projet prévoit d’augmenter la cadence des bus entre Bellelay et la gare de Reconvilier et également de renforcer la desserte dans les autres directions. A savoir côté Petit-Val, Les Reusilles, Glovelier et Saignelégier. Des trajets sur demande pourront également être sollicités.

L’offre de base sera même encore renforcée en période de vacances et de week-end, explique Fanny Farron, responsable de la partie Jura bernois de la CRT 1. Les touristes pouvant venir en nombre, il est important qu’ils bénéficient de moyens de déplacement adéquats.