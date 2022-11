La région au-devant d'un nouveau chapitre?

La région bouillonne de projets réjouissants. Bon nombre d’entre eux ont été évoqués jeudi soir lors de l’assemblée générale de l’association Jura bernois.Bienne qui s’est déroulée à Perrefitte. 37 communes sur 42 ont répondu favorablement à l’invitation de Jb.B. et ont ainsi pris part à cette dernière réunion de la première législature de l’association.

De nombreux dossiers régionaux d’importance ont été abordés, notamment le programme de la NPR – Nouvelle Politique Régionale pour la période 2024 à 2027. Et selon le directeur de Jb.B, André Rothenbühler, c’est un chapitre complètement nouveau qui s’ouvre pour la Berne francophone. « On va mettre l'effort sur cinq centres de compétences en cours de développement et uniques en Suisse ».