Votations fédérales : les partis régionaux se positionnent

Les Suisses se rendront aux urnes le 28 novembre prochain. Trois objets sont au menu de ces votations fédérales. Il s’agit de l’initiative pour des soins infirmiers forts, l’initiative sur la justice et la modification de la loi Covid-19. Les partis de la région ont émis leurs recommandations. Tour d’horizon.





2 OUI et un NON pour les Verts

Les Verts glisseront un oui pour des soins infirmiers forts le 28 novembre. Le parti estime que l’initiative apporte une réponse à la pénurie de personnels soignants en Suisse. Se limiter à investir dans la formation, comme le propose le contre-projet indirect n’est pas suffisant selon lui. Les Verts diront également oui à la modification de la loi Covid-19. Ils indiquent qu’un rejet mettrait notamment en cause plusieurs soutiens financiers, tels que l’assurance planification ou le soutien destiné aux milieux culturels. Concernant la loi sur la justice, les Verts estiment que « le tirage au sort proposé n’améliore en rien la représentation des différentes sensibilités politiques et qu’au contraire, il les masque ». Raison pour laquelle il propose de refuser cet objet.





Deux OUI et pas de mot d’ordre pour les socialistes

Le parti socialiste du Jura bernois va soutenir la modification de la loi Covid-19. Il estime notamment que le texte améliore les aides qui permettent de garantir les salaires et d’éviter les licenciements. Sans grande surprise, le PSJB appelle ses partisans a appuyé l’initiative pour des soins infirmiers forts. Pour lui, le texte répond aux mesures urgentes qu’il faut prendre pour la pérennité des hôpitaux et des services de santé. À noter encore que le parti socialiste du Jura bernois n’a pas donné de mot d’ordre concernant l’initiative sur la justice.





Deux OUI et une liberté de vote pour le PSA

Le parti socialiste autonome dira oui à l’initiative sur les soins infirmiers le 28 novembre. Le PSA estime notamment que le texte vise une amélioration des conditions de travail par une augmentation de la rémunération et la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et familiale. Le parti socialiste autonome soutient également la loi Covid-19. Il précise qu’elle comporte des extensions dans le domaine des aides financières. Il se dit inquiet des conséquences économiques qui découleraient d’un refus. Concernant l’initiative sur la justice, le PSA laisse la liberté de vote à ses partisans.





Deux NON et un OUI pour le PEV

Le parti évangélique du Jura bernois va soutenir la loi Covid-19. Il précise que la modification du texte étend les aides financières de l’Etat à l’économie pour faire face aux conséquences de la crise. Le PEV indique aussi que les opposants à cette loi n’apportent pas de solution alternative. Concernant les soins infirmiers, la section du Jura bernois reconnaît leur importance et soutient une prise de mesure rapide, notamment avec la pénurie actuelle. Toutefois, c’est un non que le PEVJB glissera dans l’urne. Cela rendra possible l’entrée en force du contre-projet indirect qui reprend les éléments essentiels de l’initiative selon lui. Enfin, le parti évangélique dira non à l’initiative sur la justice. Il juge que « le système actuel ne fait que reprendre la représentation des forces au parlement et ainsi la représentation de la population ».





Deux NON et un Oui pour les Vert’libéraux

Le parti vert’libéral du Jura bernois propose de rejeter la loi sur la justice. La section régionale estime que « le tirage au sort des juges fédéraux n’est pas une procédure adaptée, la force de la Suisse est sa démocratie ». Les Vert’libéraux ne soutiendront pas non plus l’initiative sur les soins infirmiers. Pour eux, ce sont les partenaires sociaux qui négocient, les conditions de travail et les salaires, avec les acteurs de la branche et non la Confédération. Une réglementation fédérale constituerait un dangereux précédent. Enfin, le PVLJB dira oui à la modification de la loi Covid-19. Une manière de montrer qu’il soutient la gestion des autorités.





Trois fois NON pour l’UDC

L’UDC du Jura bernois recommande le triple NON. Un non unanime concernant l’initiative sur la justice. La section agrarienne estime que le système actuel garantit que toutes les sensibilités sont équitablement représentées au Tribunal fédéral et que le hasard n’a rien à faire dans ce système. La majorité des membres du comité directeur disent également non à l’initiative sur les soins, une manière de permettre au contre-projet indirect d’entrer en vigueur immédiatement au 1er janvier prochain. Enfin, une forte majorité du comité recommande le non à la modification de la loi Covid-19. La base légale du certificat sanitaire s’y trouve et constitue la raison principale du référendum. Un outil utilisé de manière excessive par les autorités et qui entrave la vie quotidienne des gens, tout en créant une obligation de se vacciner selon lui.





Deux NON et un OUI pour le PLR

Le parti libéral-radical du Jura bernois va refuser l’initiative sur la justice. Pour lui, l’élection des juges fédéraux tient compte de la force électorale des partis politiques au sein du Parlement, qui édicte également les lois à faire respecter. Si le PLRJB reconnaît le travail des soignants, il recommande de refuser l’initiative sur les soins infirmiers pour faire entrer en force le contre-projet indirect des autorités fédérales. Il estime que ce sont aux partenaires sociaux de régler les conditions de travail et les salaires. Les libéraux-radicaux de la région soutiennent à une écrasante majorité la modification de la loi Covid-19. Il considère qu’un non pourrait à nouveau entraver la liberté de mouvement de l’ensemble de notre société et en particulier notre place économique. /sbo-tbu