Le CHB arrive à saturation

« Nous sommes archipleins ». Ce sont les termes utilisés vendredi matin par le directeur général du Centre Hospitalier Bienne, Kristian Schneider, pour commenter la situation actuelle. Depuis la détérioration des conditions sanitaires à l’échelle européenne et nationale, les hôpitaux du canton de Berne se retrouvent de plus en plus sous pression. Les malades affluent, pas forcément en raison du covid, mais aussi d’autres maux respiratoires ou cardiaques. Certains établissements sont déjà arrivés à saturation et doivent transférer des patients. A Bienne aussi, les capacités atteignent leur limite selon le directeur du CHB. Kristian Schneider :