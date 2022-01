La quarantaine-contact dans les écoles bernoises est supprimée

Il n’y aura plus de quarantaine-contact pour les élèves bernois. Le Service du médecin cantonal n’ordonnera plus de mise à l’isolement de classes entières à partir de lundi, selon un communiqué transmis jeudi. Les parents pourront mettre fin à la quarantaine scolaire de leur enfant dès le samedi 29 janvier. Cela ne concerne pas les quarantaines liées à un contact étroit avec une personne positive au Covid vivant sous le même toit.

« Le variant Omicron se propage à une vitesse telle qu’il n’est plus logique de maintenir des mesures devenues quasiment inefficaces, d’autant plus que les personnes positives à ce variant développent des formes bien moins graves de la maladie ». C’est ainsi que la médecin cantonale Barbara Grützmacher explique cette décision. Cela permettra de mettre en œuvre des solutions plus simples pour les enfants et les adolescents afin que l’enseignement subisse le moins de perturbations possibles. Selon la Direction de l’instruction publique et de la culture, une école peut passer à l’enseignement à distance pour des raisons d’organisation. C’est-à-dire si une grande partie de la classe est infectée ou si l’enseignement présentiel ne peut plus être assuré raisonnablement pour d’autres motifs.

Les règles ne changent en revanche pas en ce qui concerne l’isolement d’au moins cinq jours pour les personnes qui ont contracté le coronavirus. L’obligation de porter le masque pour les élèves de la 3H à la 6H reste en vigueur jusqu’au 14 février. /comm-emu