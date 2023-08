Canton de Berne : 52 millions pour un nouveau système informatique

Le gouvernement bernois a demandé au Grand Conseil un crédit de 52 millions de francs pour un nouveau programme informatique. Ce « Nouveau système de gestion des cas » doit être utilisé dans les services sociaux, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et les services de l’insertion professionnelle du canton.

Actuellement, différents logiciels de gestion des cas sont utilisés dans ces domaines, ce qui explique le manque d’uniformité dans la gestion des cas, explique jeudi le Conseil-exécutif dans un communiqué.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne (DSSI) et celle de l’intérieur et de la justice (DIJ) entendent profiter du remplacement ou de la refonte prochaine des systèmes en place pour acquérir et introduire une nouvelle solution unique. /ATS