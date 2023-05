Une pétition pour la compensation du renchérissement pour les employés Canton de Berne

Une pétition concernant le renchérissement et les salaires dans le canton de Berne a été remise ce mardi au Conseil-exécutif. Munie de 16'195 paraphes, le texte demande 3% de compensation du renchérissement et 1,5% d'augmentation individuelle sur les salaires des employés du canton, y compris dans le domaine de l'éducation, des soins de longue durée et des homes. C’est ce que communique l'Association du personnel de l'État de Berne, Formation Berne et le Syndicat des services publics. « Le large soutien à la pétition montre clairement que le personnel attend du canton de Berne qu'il rattrape son retard en matière de compensation du renchérissement », précisent les trois associations. /comm-tbu