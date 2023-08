Améliorer les conditions des enseignants pour juguler les manques

Le canton de Berne recherche encore des instituteurs alors que la rentrée scolaire approche. Mercredi, les autorités ont fait le point sur la situation et indiquent qu’une trentaine de contrats à durée indéterminée sont encore disponibles dans le domaine de l’enseignement. Reste que tout le territoire bernois n’est pas touché de manière égale ; en réalité, le manque se fait ressentir dans la partie germanophone. Cette situation s’explique par deux facteurs, selon la directrice bernoise de l’instruction obligatoire Christine Häsler : « Premièrement, le PER (Plan d’études romand) est entré en vigueur plus tôt que le Lehrplan 21, ce qui a notamment offert plus de ressources. Ensuite, nous avons un grand nombre d’enseignants qui partent à la retraite », explique la conseillère d’Etat.

A Bienne, ce contraste est d’ailleurs bien visible même si on se montre plus nuancé. Directrice biennoise de la formation, Glenda Gonzalez Bassi explique que la problématique chez les francophones est « émergente » et que la situation ne va pas en s’améliorant.