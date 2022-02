Autonomie énergétique de 78% pour une partie de l'Arc jurassien

Bilan réjouissant pour Swiss EnergyPark dans l’Arc jurassien. L’énergéticien bernois BKW indique que la région du Swiss Energypark a produit 125 GWh d’électricité renouvelable, régionale et décentralisée en 2021. Cela a permis de couvrir 78% de la consommation totale d’électricité de cette partie de l’arc jurassien qui s’est montée à 161 GWh, précise l’énergéticien bernois dans un communiqué mercredi. La centrale solaire de Mont-Soleil a notamment atteint une production de 540'000 kWh, ce qui représente la consommation annuelle de 120 ménages. « Ce sont des performances remarquables pour une installation en service depuis 30 ans », souligne BKW dans son communiqué.

Initié en 2016 entre BKW et les cantons de Berne et du Jura, Swiss Energypark couvre une surface de 282 km2 et alimente de nombreuses entreprises et environ 21'000 habitants. Les installations éoliennes de Juvent, solaires de Mont-Soleil et l'usine hydroélectrique de la Goule injectent leurs productions dans le réseau de la Société des Forces électriques de la Goule. Toutes ces infrastructures sont regroupées au sein du Swiss Energypark. Elles constituent une région pilote qui joue le rôle de laboratoire dans la transition énergétique. /comm-ATS-fwo