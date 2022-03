La guerre en Ukraine n’ébranle pas les ambitions de Swatch Group

Croissance du personnel

En 2021, les effectifs de Swatch Group se sont affichés en légère diminution de 3% pour atteindre un peu plus de 31'400 employés. La fermeture de 172 boutiques et la rupture d’activité avec Calvin Klein expliquent ce chiffre, selon le directeur général de Swatch Group. « Durant l’année, on verra à nouveau une croissance de notre personnel, en tous cas en Suisse », s’est réjoui Nick Hayek. Dans son rapport 2021, Swatch Group révèle aussi la rémunération, en hausse, de Nick Hayek. Il a perçu 6,58 millions de francs soit près de 2 millions de plus qu’une année auparavant.