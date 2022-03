Swatch et Omega créent l'émeute

Et ce même spectacle se répète partout en Suisse dans les boutiques Swatch, dans le monde également. Mais comment expliquer cette folie ? La réponse est simple : la combinaison du luxe d’Omega et de l’accessibilité de Swatch fait que cette collection est abordable. On parle de 250 francs pour l’un des onze modèles inspirés des corps célestes. Le coup a été soigneusement orchestré, le succès lui est déjà retentissant. A noter que la série n'étant pas limitée, des modèles reviendront sur le marché ces prochaines semaines. /oza