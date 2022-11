Une codirection pour le Ceff Commerce

Le Ceff Commerce sera dirigé par un duo à partir de la rentrée prochaine. Le Centre de formation professionnelle Berne francophone a indiqué ce mercredi dans un communiqué que Seraina Zoppi et Hervé Gullotti avaient été désignés pour succéder à l’actuel directeur Christian Hostettler qui a décidé de prendre sa retraite. Tous les deux assumeront cette tâche à hauteur de 50%. Âgée de 43 ans et domiciliée à Villeret, Seraina Zoppi est depuis 2020 adjointe de direction du Ceff Industrie et enseignante en économie et en droit. Elu récemment à la mairie de Tramelan, Hervé Gullotti est député au Grand conseil bernois. Il est âgé de 49 ans. Les deux nouveaux codirecteurs entreront en fonction le 1er août 2023. /comm-aba