Coup de pousse-pousse des élèves du Ceff

C’est un joli coup de pouce, et même un coup de pousse-pousse, des élèves en Année de préparation professionnelle (APP) au Ceff Artisanat à Moutier. Ces derniers ont réalisé de toutes pièces l’un de ces fameux moyens de transport répandu dans certaines contrées pour le compte de la Fondation Avenir Madagascar, active dans le Jura bernois et le canton du Jura. Pas moins de 130 heures de travail ont été nécessaires pour créer l’objet. Et la tâche n’a pas été simple selon l’un des accompagnateurs du projet, Damien Rossé, qui a piloté les travaux de menuiserie. « Pas de plans, pas d’indications. Nous n’avions qu’une maquette miniature comme point de départ. »