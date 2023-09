Une bonne rentrée pour le ceff

Industrie et santé-social au top de leur forme

Si les sections artisanat et commerce sont plutôt stables cette année, celle de l’industrie a connu un véritable boum. « On a une rentrée exceptionnelle au niveau du domaine industrie, ce qui n’était pas toujours le cas ces dernières années », relate Cédric Bassin. Plus de 70 nouveaux apprentis sont inscrits en système dual dans ce secteur, ce qui représente le double par rapport à l’an passé. « Depuis de nombreuses années, on a fait la promotion des métiers industriels, explique le directeur général. J’espère que ce soit le point d’inflexion d’une nouvelle ère dans la formation industrielle dans la région ». Le ceff santé-social se porte également bien. Avec 218 nouveaux élèves, les effectifs sont parfaitement stables, mais surtout pleins. « C’est l’école qui a le plus progressé dans le cadre du ceff. Pour avoir plus d’élèves, il faudrait agrandir les infrastructures », sourit Cédric Bassin. À noter que de nombreux adultes se lancent également dans une formation raccourcie en ASSC. /lge