Moutier : le Centre de l’Enfance, plus cher qu’une crèche privée

Une crèche publique dont les tarifs sont supérieurs à ceux d'une structure privée. Cette situation fait réagir en Prévôté. L'élu du Parti chrétien-social indépendant (PCSI) Julien Berthold a interpellé le Conseil municipal sur ce sujet. Il détaille, dans son texte, qu'une journée au Centre de l'Enfance de Moutier coûte entre 15 et 35 francs de plus qu'au sein d'un établissement voisin privé, en fonction de la classe d'âge de l'enfant. L'élu demande des explications aux autorités, d'autant plus que la structure est déficitaire dans les comptes publics. Il va même jusqu'à questionner l’exécutif quant à savoir si un audit indépendant sur l’organisation et le fonctionnement de la crèche doit être envisagé.

Au sein du Centre de l'Enfance, ce phénomène est connu. Si les raisons exactes de cette situation sont difficiles à déterminer, sa directrice Sara Gerussi esquisse plusieurs pistes comme la taille de l’institution où les charges importantes :