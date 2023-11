Référendum « irrecevable » contre le 30km/h à Moutier

Une participation citoyenne malgré tout ?

Clément Piquerez explique que l’avis de la population pourrait toutefois être entendu dans le futur par un autre biais. Non pas d’un vote non plus, mais d’un sondage : « Il y aura plusieurs questions à poser à la population, explique le conseiller municipal. Ce sera certainement à choix multiples afin que les gens puissent s’exprimer plus largement que dans une simple votation ». /rik-amo