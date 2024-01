Pierre Coullery est entré en fonction au Conseil municipal de Moutier

Le successeur de Karim Bortolussi a pris place à l’éxecutif de Moutier. Pierre Coullery a pris ses fonctions en ce début d’année et a participé à sa première séance ordinaire ce mardi. Le nouveau conseiller municipal s’est vu confier la présidence du dicastère « Infrastructures, parcs et promenades – Culture, sports, loisirs et jeunesse ». Le domaine de la politique énergétique, jusqu’ici recours du dicastère précité, a été attribué à Marc Tobler, responsable des Services industriels de la ville. La répartition du reste des dicastères ne subit quant à elle aucune modification. /comm-edr