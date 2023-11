Une démission au Conseil municipal de Moutier

Il y aura du changement l’an prochain au sein du Conseil municipal de Moutier. Lors de la séance de mardi, l’élu du Parti socialiste autonome Karim Bortolussi a annoncé sa démission avec effet au 31 décembre, annonce ce mardi la ville de Moutier dans un communiqué. Les raisons de son départ n'ont pas été évoquées.



L’élu indépendant siège au Conseil municipal de la cité prévôtoise depuis le 1er mai 2018 et a exercé la fonction de vice-maire en 2020. Il était en charge du dicastère de l’énergie, des infrastructures, des parcs et promenades, ainsi que de la culture, des sports et des loisirs.

La première vienne-ensuite de la liste PSA est Mylène Jolidon. Le Conseil municipal ajoute qu’il n’y aura donc pas d’élection complémentaire. /comm-edr