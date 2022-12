Une nouvelle présidente pour les Jeunes UDC du Jura bernois

La présidence des Jeunes UDC du Jura bernois reste féminine. Réunie en assemblée générale vendredi dernier, la section a élu Anaïs Ryser à sa tête. L’habitante de Reconvilier, âgée de 22 ans, est horlogère de profession et candidate pour les élections 2023 au Conseil national sur la liste des jeunes agrariens bernois. « Contribuer au dialogue intergénérationnel et à l’instruction civique en intéressant les plus jeunes à la politique nous tient à cœur. Nul doute que ces thèmes seront défendus avec engagement par la nouvelle présidente de notre section », explique le communiqué.

Anaïs Ryser succède à la présidence à Tina Schluep. /comm-amo