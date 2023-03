Dans les dossiers : les premières tendances des élections fédérales

Le Parlement fédéral sera à renouveler cet automne. Le 22 octobre se tiennent les élections fédérales durant lesquelles la population suisse devra élire ses représentants au Conseil national et au Conseil des Etats. Si cette échéance semble encore lointaine, les partis commencent déjà à affûter leurs stratégies et les sondages laissent percevoir des tendances.

Fin février, Tamedia publiait ses estimations les plus récentes et la SSR a suivi la semaine dernière. Entre les deux pointages, si les chiffres varient quelque peu, les tendances sont globalement similaires : l’UDC regagnerait quelques points alors que les Verts seraient les grands perdants. Pour tenter de comprendre ce que ces sondages signifient pour les principaux intéressés, La Matinale s’est entretenue lundi avec le co-président de la section bernoise du parti écologiste, Cyprien Louis et le président cantonal de la formation agrarienne Manfred Bühler. Les deux hommes ont commenté les chiffres publiés dans les médias et se sont penchés sur les préoccupations formulées par la population dans ces prises de températures : l’environnement et l’immigration. /amo