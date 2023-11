Grand Chasseral souffle sa première bougie

Nouveau mot dans le vocabulaire régional

Patrick Linder s’est également dit surpris du passage du mot « Grand Chasseral » à l’oral, sans qu’aucun effort n’ait été fourni dans cette direction. La marque semble donc résonner au sein de la population. « Il y a des gens qui veulent des teeshirts ou des autocollants, d’autres veulent intituler leurs activités avec la locution ‘Grand Chasseral’ ».





Un développement qui nécessite des fonds

La création de la Fondation a été menée comme le développement d’une start-up, souligne son président. Avec le soutien de l’économie et la complicité des communes du Jura bernois, l’institution a pu assumer ses ambitions et réaliser ses projets. Au vu de « l’enthousiasme rencontré et de la volonté d’un certain nombre d’acteurs de monter à bord », elle étudie la possibilité de créer une communauté, qui interagira avec la marque. Comprenez sous forme de cotisation, aussi bien pour les entreprises que pour les privés.





« Apothéose » attendue à la fin de l’année

La première année de vie de la marque régionale s’achèvera sur l’ouverture de la boutique du Grand Chasseral à la Couronne à Sonceboz le 2 décembre. Celle-ci réunira tous les produits du Jura bernois. « Une manière d'emporter un petit bout de la région chez soi lorsqu’on est en visite », résume Patrick Linder. /ddc