Dans les dossiers : quel avenir pour le paysage médiatique de la région ?

Le couperet est tombé le 11 janvier. Dès 2025, TeleBielingue ne recevra plus de subventions de l’Office fédéral de la communication. La chaîne de télévision biennoise a perdu sa concession au profit de Canal B, la petite sœur de Canal Alpha. Pour l’OFCOM, la candidature de cette dernière était « la plus convaincante ». La nouvelle a provoqué le choc de beaucoup d’acteurs comme les autorités biennoises et le Forum du bilinguisme.

Dr Philippe Amez-Droz, Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, était l’invité de La Matinale ce mercredi. Le spécialiste en économie des médias estime qu’il n’y a pas de doute à émettre quant au fonctionnement « tout à fait objectif » de l’OFCOM. « Il y a eu, avec la notion de bilinguisme de TeleBielingue, un oreiller de paresse, qui a probablement desservi cette candidature », estime-t-il.