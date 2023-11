Dans les dossiers : rendre les transports publics biennois le plus attrayant possible

La Ville de Bienne voit les choses en grand pour son offre de transports publics. En collaboration avec la Conférence régionale des transports Bienne-Seeland-Jura bernois (CRT), elle a présenté sa vision du développement des TP dans l’agglomération. Des lignes de train prolongées, quatre arrêts supplémentaires à Bienne, des liaisons plus fréquentes et directes. Avec pour objectif de réduire le trafic individuel motorisé.

Les autorités seelandaises et la CRT viennent donc avec deux plans, le « Concept transports publics 2035 » et la « Vision RER Bienne 2045 ». Ceux-ci prévoient l’amélioration du réseau de train et de bus. L’idée de réintroduire le tram en ville de Bienne a donc été définitivement abandonnée. « On répond aux objectifs de cette idée d’une autre manière », indique dans La Matinale Daniel Girardin, responsable de projet Mobilité au département de l’Urbanisme.

Les chantiers ferroviaires sont bien connus pour prendre du retard, comme c’est le cas aux gares de Lausanne et de Genève. « C’est pour ça que nous y réfléchissons déjà aujourd’hui, vingt ans en avance, pour que tous les acteurs puissent avoir cette vision commune d’améliorer le rail pour l’avenir ».