Manfred Bühler candidat pour les fédérales

Manfred Bühler entre dans la course au Conseil national. Le député au Grand Conseil bernois a été choisi par l’assemblée de l’UDC Jura bernois et son comité directeur vendredi soir pour représenter, seul, la section régionale du parti lors des élections fédérales de 2023. Le maire de Cortébert, qui a déjà siégé au Conseil national entre novembre 2015 et décembre 2019 et qui est l'actuel président de l’UDC bernoise, est le seul représentant du Jura bernois qui se présentera. Contacté ce samedi, Manfred Bühler nous a indiqué que cette décision était la plus simple pour les électeurs. « Ils sauront que s’ils veulent accorder une voix au Jura bernois, il n’y a qu’un seul nom » a-t-il expliqué. /lyg