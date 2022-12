Portraits : maires de famille (1/4)

Corentin Jeanneret prendra ses fonctions le 1er janvier et sera aux commandes de la future plus grande commune de la région, après le départ de Moutier. Un défi conséquent pour le notaire fraîchement diplômé mais son grand-père a entièrement confiance en lui et affirme qu’il restera en retrait : « Je ne me mêlerai pas de ses affaires ». Par contre, le nouveau maire pourra toujours compter sur le soutien familial. « S’il a besoin d’un conseil, la porte sera, comme d’habitude, toujours grandement ouverte chez sa grand-maman et son grand-papa », conclut John Buchs. L’ancien maire rangera, pour sa part, définitivement ses dossiers politiques en cette fin d’année 2022 après 51 ans d’engagement. Il avait accédé au Conseil municipal le 1er janvier 1971.





