Portraits : politiciennes de demain (4/4)

Elles font rimer politique et jeunesse à St-Imier. Chiara Voisin et Léa Tanner se sont fortement impliquées dans le projet de parlement des jeunes de la cité. Depuis sa création officielle au printemps 2022, les deux Imériennes siègent ensemble au comité mais la nouvelle année apporte son lot de changements. A 22 ans, Chiara Voisin a été élue au Conseil de ville et quitte donc ses fonctions de présidente. La jeune employée de banque revient sur cette expérience à la tête de cet organe, unique dans la région :