Portraits : têtes de socialistes (3/4)

Le Parti socialiste du Jura bernois (PSJB) est à la croisée des chemins. La section régionale du PS bernois a connu récemment un changement à sa tête, et pas des moindres : les deux co-présidents Sandra Roulet Romy et Hervé Gullotti, des routiniers, ont laissé leur place à Théo Brand, 22 ans à peine. Un vent de fraîcheur accueilli avec bonheur au sein du parti. Sandra Roulet Romy porte un regard apaisé et satisfait sur ses quatre années à la tête de la section. Une section qui évolue, qui se transforme et qui s'adapte aux attentes des plus jeunes, lesquels « défendent des valeurs, veulent être dans l’action, mais sont moins attachés à des protocoles ». A ce titre, l'arrivée d'un jeune nouveau président est selon elle une formidable opportunité d'avancer, de s'ancrer dans le présent pour aborder sereinement les défis du futur :