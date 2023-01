BKW veut investir massivement dans le renouvelable

Le groupe bernois BKW veut investir massivement dans les énergies renouvelables ces prochaines années. Le nouveau patron du fournisseur d'électricité, Robert Itschner, qui a pris ses fonctions le 1er octobre en pleine crise énergétique, veut que l'entreprise prenne ses responsabilités.

« Nous maintenons le cap sur la croissance et allons investir massivement dans les énergies renouvelables en Suisse au cours des prochaines années », a déclaré Robert Itschner, cité dans un communiqué diffusé vendredi. BKW dispose d’un pipeline de projets de plus d’un milliard de francs avec une production annuelle d’environ 600 GWh.

Ce catalogue comprend des parcs éoliens dans le Jura bernois, dont celui de Jeanbrenin avec trois éoliennes sur les communes de Cortébert, Corgémont et Courtelary, ou celui de la Montagne de Tramelan. Il recense aussi des projets hydroélectriques (notamment Trift et rehausse du lac du Grimsel) ainsi que des installations photovoltaïques, comme le plus grand parc solaire à l'aéroport de Berne-Belp.





Installations solaires alpines

Le groupe étudie également différents sites dans toute la Suisse pour des installations solaires alpines. D’ici à la fin de l’année, il souhaite proposer une dizaine de projets avec une puissance installée d’environ 20 mégawatts en moyenne.

BKW s'estime prêt pour la transition énergétique avec son « approche globale : production renouvelable, réseaux de distribution intelligents et utilisation efficace de l’électricité dans les bâtiments, dans l’industrie ou dans la mobilité ». Le groupe approvisionne plus de 1 million de personnes en électricité. /ATS-gtr