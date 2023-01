Le CJB se prononce sur Avenir Berne Romande

Le Conseil du Jura bernois a pris part à la consultation lancée par le canton de Berne dans le cadre du projet Avenir Berne Romande. Il salue les modifications des bases légales qui concernent la Constitution cantonale, la loi sur le statut particulier (LStP) ainsi que quatre autres lois.

Dans sa prise de position, le CJB soutient les nouvelles dispositions prévues dans la LStP. Des dispositions qui permettent de soutenir des organisations faîtières qui promeuvent le développement et la promotion économiques de la région. Dans le cas concret, cela permettra à la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois de disposer d’un soutien financier pour son développement et ses activités. Ceci s’inscrit clairement dans le cadre du projet Avenir Berne Romande et du développement du Jura bernois. Le CJB a relevé en particulier l’importance que cette Fondation puisse agir et développer ses activités de manière apolitique, comme elle l’a fait jusqu’à présent.





Pour un regroupement de l'Office des poursuites et faillites

Le Conseil du Jura bernois soutient également les orientations prises pour regrouper l’Office des poursuites et faillites de la région (Jura bernois-Seeland) dans le Jura bernois, tout en gardant des agences dans les deux régions. Pour le CJB, cela fait sens pour pouvoir notamment garantir un service à la population dans les deux langues. /comm-ami