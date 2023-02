Le CAF se veut plus visible à l’avenir

Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne veut mieux se faire connaître. Le CAF a fixé les grandes lignes de son action pour les années 2022 – 2026. Pour se faire, il a défini quatorze axes stratégiques répartis en six domaines, indique l’institution ce lundi.

En plus de son travail en lien avec la culture, la formation ou les affaires sociales, l’action du CAF se déploiera dans deux nouveaux domaines. Il a ainsi décidé d’élargir ses canaux de diffusion d’information, notamment via les réseaux sociaux. L’objectif est de mieux faire connaître le Conseil et promouvoir la réalisation de ses actions.

Autre point relevé : le développement du pôle de formation à la citoyenneté et à la politique, élaboré en collaboration avec le Conseil du Jura bernois. Le projet vise à faire mieux faire connaître aux étudiants de la région les organes politiques du canton et les institutions qui défendent les intérêts de la population francophone.

L'ensemble des lignes directrices du CAF sont à retrouver dans le document ci-dessous :