Une année de transition pour le CAF

L’institution a aussi revu sa structure de travail en définissant six domaines d’action. Un nouveau secteur, celui de la communication, a été ajouté au tableau des tâches. Dans ce cadre, le CAF a développé sa présence sur les réseaux sociaux avec le défi de vulgariser des dossiers complexes en quelques mots. Après six mois d’activités numériques, le bilan s’avère satisfaisant avec des publications de plus en plus suivies et appréciées, relève Ariane Tonon.

Pour la suite, l’institution continue de poursuivre ses efforts pour défendre les intérêts des francophones à Bienne mais aussi dans les communes membres environnantes. Le CAF épaule et soutient notamment les localités de l’arrondissement, voisines de la cité seelandaise, comme Orpond, Nidau, Brügg, etc. Ces communes connaissent dernièrement une hausse de leur population francophone, ce qui engendre des défis en termes de scolarité ou encore de communications officielles. /nme